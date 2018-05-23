الأرصاد تحذر المواطنين: "سيول شديدة الأحد"

23 مايو 2018 - 11:06 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن انكسار الموجة الحارة سيكون بصورة تدريجية مع انخفاض نسبة الرطوبة درجة مئوية يوميًا.

وقال "عبد العال" في مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن انخفاض الحرارة مستمر حتى الجمعة المقبلة لنصل إلى 37 درجة فى القاهرة مع وجود أمطار خفيفة مستمرة حتى السبت المقبل.

وحذر "عبد العال" المواطنين من سقوط سيول يوم الأحد على جنوب البلاد مع انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى.

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