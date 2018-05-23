  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
عمرو خالد

فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

إسرائيل والاتحاد الأوربي

إسرائيل : فليذهب الاتحاد الأوربي إلي الجحيم

نجيب ساويرس

ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

ارتفع صادرات البترول

خبر مؤسف من البترول للمواطنين

صورة الخبر

قصص مروعة عن اضطهاد المسلمين في معسكرات الصين

رامون دياز

الأهلى يتلقى صفعة قوية من اتحاد جدة.. والسبب "دياز"

مشاري بن راشد

متابعو مشاري بن راشد: "أنت انتهيت"

وائل عباس

القبض على الناشط السياسى وائل عباس

عبدالرحيم على

"عندي عصفورة بتجيبلي التسريبات لحد بيتي"

ببني سويف..

إحباط تهريب 370 أسطوانة غاز فى السوق السوداء

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق

#

إحباط تهريب 3 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء ببنى سويف

#

إحباط تهريب 14 طن دقيق فى السوق السوداء ببنى سويف

#

إحباط تهريب 4 أطنان دقيق بلدي في السوق السوداء ببني سويف

محافظة المنيا

مركز مغاغة

حنايت المنيا

محاممين

اهامة القضاء

أحبطت مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف محاولة تهريب 280 أسطوانة غاز صغيرة الحجم و90 أسطوانة كبيرة بالسوق السوداء.

حررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف القضية رقم 10657 جنح مركز بني سويف لسنة 2018 ضد (م. ك. ع.- 43 سنة) ومقيم بندر بني سويف مدير مستودع بوتاجاز لقيامه بتجميع أسطوانات غاز  وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

كما ضبطت الحملة شركة مجازر للدواجن ببني سويف بداخلها لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحفظت الحملة على المضبوطات والتي تقدر بـ2 طن و892 كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. حررت الحملة القضية رقم 10663 جنح مركز بني سويف ضد (أحمد ح. ف.- 44 سنة) لحيازته لحوم دواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي قدرها 2.892 طن لحوم دواجن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
» غموض حول وفاة حفيد صالح
» طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبة السورية
» شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية
» بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى المترو
» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل
» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده
» سياح يدخلون الإسلام بسبب أصوات مؤذني تركيا
» إذا استخدمت هاتفك بعد العاشرة مساءً ستصاب بهذا المرض
» تنافس بين أهالي المدينة المنورة على إطعام الصائمين
» ساويرس: صلاح مش هيفطر يوم النهائي ولذلك ربنا هيوفقه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك