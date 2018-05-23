موسى عن تعطل المترو: "المواطن مبقاش مستحمل حاجة"

23 مايو 2018 - 10:19 ص

عقب الإعلامي أحمد موسى، عن سبب تعطل مترو الأنفاق "الخط الأول"، وهروب المواطنين منه قائلا: "درجة الحرارة السبب في هذا العطل".

وأكد "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة أثرت على المترو في الخط الأول، وأنتوا عارفين وضع المترو وأخباره، والمواطنين مش مستحملين حاجة في الوقت الحالي".

وتابع: الناس اللي نزلت من المترو عملت زحمة مرورية في الشارع عشان الناس مبقتش مستحملة".

شاهد الفيديو..