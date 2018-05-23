"قلة أدب".. رد عبد الرحيم على فيديو محرج له

23 مايو 2018 - 09:53 ص

كشفت بسمة وهبة، عن واقعة مُحرجة لـ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، بصبغه شعره باللون الأصفر.

وعلق "علي"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" ضاحكًا: "دي قلة أدب، وليه توصللوا للحاجات دي".

وروّى الكاتب الصحفي، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إنه كان يحب فتاة وهو في العاشرة من عمره، والفتاة كان شعرها لونه أصفر، واشترى زجاجة أكسجين حتى يصبغ شعره للفت نظر الفتاة.

وتابع: "شعري اتحرق وبقى لونه أحمر، وكنت مسخرة المدرسة، واضطريت أن أحلق شعري بالموس للتغطية على هذه الواقعة".

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