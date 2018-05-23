  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
محمد حسنين هيكل

هذا ما كان يفعله "هيكل" في سجن الاستقبال

رامون دياز

الأهلى يتلقى صفعة قوية من اتحاد جدة.. والسبب "دياز"

وائل عباس

القبض على الناشط السياسى وائل عباس

الدولار

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

كوبر

أغرب ما يقوله "كوبر" لأي لاعب جديد ينضم للمنتخب

رونالدو وصلاح

لأول مرة .. رونالدو يتكلم عن "صلاح" بوضوح .. ماذا قال؟

زيادة أسعار الوقود

متحدث البترول يكشف مفاجأة عن زيادة أسعار الوقود

أديب

فنان شهير: حاولت ضرب عمرو أديب وهكذا تم إنقاذه

السعيد

الغندور يكشف ملحوظة غريبة جدًا عن عبدالله السعيد

المتحدث العسكري

معلومة هامة عن تقرير«هيومن رايتس»

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

مال وأعمال

الدولار
الدولار

المصريون

أخبار متعلقة
#

أسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك

#

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

#

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار

#

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

تويتر

مترو

عروسان

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارا نسبيا فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه أمس الثلاثاء في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي المصري عند 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل
» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده
» سياح يدخلون الإسلام بسبب أصوات مؤذني تركيا
» إذا استخدمت هاتفك بعد العاشرة مساءً ستصاب بهذا المرض
» تنافس بين أهالي المدينة المنورة على إطعام الصائمين
» ساويرس: صلاح مش هيفطر يوم النهائي ولذلك ربنا هيوفقه
» انخفاض 6 جنيهات في أسعار الدواجن
» مفاجأة .. الفياجرا تعالج السرطان
» تعرف على المسلسلات المفضلة لمحمد صلاح
» طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف ميناء غزة
» تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك