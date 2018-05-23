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الشوبكى: الإعلانات الرمضانية فاشلة فى التسويق

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انتقد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، طريقة التسويق للإعلانات الرمضانية لهذا العام والمدة التى يتم بث المواد الإعلانية بها، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة التى تقوم بها القنوات فى أستغلال الإعلانات وعرض المسلسلات لن توجد إلا فى مصر وليس لها صورة متكررة فى دولة حول العالم.

وقال الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان"إعلانات رمضان"، إن الأمر الصادم فى هذا الشهر الشهر الهجوم الكاسح على المشاهد المصرى من خلال هذا العدد الهائل والفج من الإعلانات، والتى تجاوزت كل حدود المنطق والمهنية حتى زاحمت أذان المغرب وحلت مكان القرآن الكريم الذى كان يبث القليل منه قبل آذان المغرب والفجر.

وأضاف الخبير السياسي مستكملا أن بمعيار السوق والمكسب والخسارة هذا النمط فاشل فى تسويق الإعلانات، بتقديمه جرعة منفرة زهقت الناس، ودفعتهم إلى البحث عن وسائل أخرى يشاهدون فيها ما يرغبون من مسلسلات أو برامج بعيدا عن إجبارهم على مشاهدة مسلسل بحواشيه التى بلغت ضعف وقته ، لا توجد صناعة إعلام بدون إعلانات، إنما المطلوب ألا نعيش ثقافة التخمة والجرعة الزائدة التى تحول شهر الصيام والمحبة والتقرب إلى لله لجنون حقيقى فى تقديم جرعات غير مسبوقة من المسلسلات والإعلانات تجاوزت حدود المنطق والعقل.

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