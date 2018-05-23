» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده

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الثعلب والنسر
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ثعلب ونسر

تمكن مصور أمريكي يُدعى كيفين إيبي ومساعده من التقاط بعض اللقطات المثيرة لنسر نفذ غارة أرض جوية على ثعلب وتمكن وقتها من سرقة أرنب كان الثعلب اصطاده .


رآه النسر وقد اصطاد ما يسيل له اللعاب، فأراد انتزاعه منه عنوة، وفشل بمسعاه

المصور الذي كان يلتقط صوراً للمحمية وحيواناتها، رأى الثعلب وفي فمه الأرنب قبل أن تبدأ الغارة النسرية عليه، فراح ومساعده يركزان الكاميرات لالتقاط صور شمسية للثعلب، كما وفيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، نقلاً عن قناة في #يوتيوب تابعة لمساعد المصور، فيما نشر موقع شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية تفاصيل ما رواه المصور بمدونته، من أن النسر ظهر فجأة في الأجواء حين لمح الثعلب الأحمر الصغير، وراح يحوم حوله من الجو، فأدرك نواياه وأسرع هارباً بما اصطاد.

وأدركه النسر وبدأ بسطوه الدراماتيكي عليه، لينتزع منه طريدته ويبقيها لنفسه، لكن الرياح جرت على غير ما تشتهي سفينته، والرابح الوحيد إضافة للثعلب، كان المصور الذي خرج بلقطات جميلة لغارة استمرت 20 ثانية، وخلالها تمكن النسر الأصلع النوع، من الإمساك بالثعلب وطريدته، وانتشلهما معاً إلى الجو على ارتفاع 6 أمتار تقريباً، وفقاً لـ #الفيديو الذي يظهر فيه الثعلب معانداً، لا ينوي التخلي عما اصطاده والاستلام، فبقي يقاوم ويعاند حتى شعر الطائر الجارح أنه أمام صياد غرز مخالبه في جسم طريدته بقوة.

انتهى النسر مهزوما، وتخلى عن الثعلب وطريدته، فعاد الثعلب الى الأديم كما كان

والثعلب الذي "لا يصطاد الأرانب عادة" وفقاً لما كتبه المصور، هو صغير بحسب ما يبدو في الفيديو المنتشر منذ أمس بعدد من اللغات، لكنه عنيد، وجاهد براً وجواً للتمسك بما هو حقه في شريعة الغاب، لذلك هزم النسر ومنعه من إكمال السطو عليه، وكان له ما أراد.


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