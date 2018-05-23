أغرب ما يقوله "كوبر" لأي لاعب جديد ينضم للمنتخب

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سعد سمير

كشف صانع ألعاب إنبي محمد مجدي قفشة تفاصيل انضمامه لمنتخب مصر خلال المعسكر الماضي ومشاركته في مباراة اليونان .

وقال "قفشة" خلال استضافته ببرنامج "الحريف" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "دي إم سي سبورتس" : "حين انضممت للمنتخب تعرضت لموقف كوميدي مع مستر هيكتور كوبر ".

وأضاف : "هناك نقطة لا يعرفها الكثيرون .. كوبر يطلب من اللاعبين منادات بـ(بابا) ، وكلما انضم لاعب جديد للمنتخب يقول له (أنا بابا وماما وإخواتك وكل شيء بحياتك) .. فلما انضممت للمنتخب لم أكن أعلم بهذه القصة .. وفوجئت بكوبر يسألني (أنا مين) .. ترددت في الإجابة ووجدت سعد سمير وكهربا يقولان لي بصوت منخفض (قوله أنت بابا) فأجبت مثلنا أجابوا وبعدها عرف أنهما هما من أخبراني بالإجابة الصحيحة".

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