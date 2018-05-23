لأول مرة .. رونالدو يتكلم عن "صلاح" بوضوح .. ماذا قال؟

23 مايو 2018 - 08:02 ص

أشاد كريستيانو رونالدو - نجم فريق ريال مدريد - بهجوم فريق ليفربول ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا .



وقال "رونالدو" في تصريحات للموقع الخاص بناديه : "سيكون الفوز بهذه البطولة لحظة تاريخية .. نحن متحمسون لحصدها للمرة الثالثة على التوالي ".



وأضاف : "علينا أن نحترم ليفربول الذي قدم موسما جيدًا عن طريق هدافيه السريعين (صلاح و فيرمينيو) .. أداء خط هجومهم يذكرني بأداء ريال مدريد قبل سنوات قليلة ".



وتابع : "رغم كل ذلك أعتقد أننا أفضل ومع ذلك يجب احترام المنافس ، لكني في النهاية أتمتع بثقة كبيرة .. وأنا الآن بحالة جيدة ، فالنهائيات لها مذاق خاص".

