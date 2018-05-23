معلومة هامة عن تقرير«هيومن رايتس»

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نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول سيناء، وأكد عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية واعتمادها على مصادر غير موثقة.
وأوضح الرفاعى، في تصريحات صحفية، أمس، أن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وحول مطار العريش مع تعويض الأهالى بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة.
وأكد وصول حجم التعويضات للأهالى المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالدولة بصفة مستمرة وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالى.

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