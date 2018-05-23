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ترامب يشير لاحتمال تأجيل قمته مع زعيم كوريا الشمالية

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمال تأجيل القمة المرتقبة التي من المقرر أن تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في 12 يونيو في سنغافورة، لكنه أبدى اعتقاده بأن كيم جاد في نيته التخلي عن السلاح النووي.
وقال ترامب، في مستهل محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن: «قد لا تعقد القمة في 12 يونيو»، مضيفا: «إذا لم تنعقد القمة فقد تحصل في وقت لاحق».
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحافية: «نريد أن نتأكد أننا متفقين بشأن محتوى ما ستتم مناقشته» مضيفا: «نحن لا زلنا نعمل على أساس 12 يونيو» و«سنفعل ما بوسعنا حتى يكون هذا اللقاء ناجحا»، مؤكدا أنه «متفائل» إزاء ذلك.

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