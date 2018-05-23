ترامب يشير لاحتمال تأجيل قمته مع زعيم كوريا الشمالية

23 مايو 2018 - 04:18 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمال تأجيل القمة المرتقبة التي من المقرر أن تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في 12 يونيو في سنغافورة، لكنه أبدى اعتقاده بأن كيم جاد في نيته التخلي عن السلاح النووي.



وقال ترامب، في مستهل محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن: «قد لا تعقد القمة في 12 يونيو»، مضيفا: «إذا لم تنعقد القمة فقد تحصل في وقت لاحق».

