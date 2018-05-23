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تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

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تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق
تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

محمد عبدالناصر

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محافظة الغربية

قطاعات خدمية

رئيس مركز ومدينه كفرالزيات

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الاربعاء   تحويل 25 من قوة العاملين بمنشأت خدمية بقرية الدلجمون التابعة للمركز إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

جاء ذلك على خلفية زبارة مفاجئة لرئيس المدينة أمس الثلاثاء إلى قرية الدلجمون للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على المنشأت والقطاعات الخدمية ورصد خلاها غياب وعدم تواجد 15 طبيب وممرضة وإدارى بالوحدة الصحية بالقرية و8 موظفين بالوحدة المحلية للقرية و2 موظفين بالجمعية الزراعية.

وتفقد " شعلان" مكتب تموين القرية مكلفا مسئولى المكتب بسرعة إنهاء طلبات المواطنين المتعلقة باستخراج بدل بطاقات تالفة ومفقودة وبالوحدة الاجتماعية بالقرية وجه بمراعاة الحالات الإنسانية كما تابع سير العمل وتفعيل الأنشطة بمركز شباب الدلجمون وكذا مستودع غاز القرية وشدد على الالتزام بالتسعيرة الرسمية فى عمليات البيع.






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