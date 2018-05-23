» تقرير حكومي: تزايد اعتقال الإسرائيليين بالخارج

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إسرائيليون في طابا
إسرائيليون في طابا

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إسرائيل

اعتقال

طابا

"هل من طريقة لوقف اعتقال وتوقيف الإسرائيليين المتزايد بالخارج؟"، بهذا السؤال بدأت القناة الثانية العبرية تقريرًا لها؛ لافتة إلى أنه "وفقًا لآخر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه منذ بداية عام 2017 تم توقيف واعتقال 19 إسرائيليًا خلال دخولهم 8 دول وضبط معهم أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة".

وأضافت: "وفقًا لنفس البيان، فقد تم إيقاف 6 إسرائيليين بطشقند في أوزبكستان، و3 في منطقة طابا المصرية، واثنين في باكو بأذربيجان، واثنين آخرين في نيودلهي و1 في مومباي الهنديتين، واثنين في اليونان، و1 في بوخارست الرومانية، و1 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وآخر في هونج كونج".

وذكرت أن "غالبية الذخيرة التي تم ضبطها مع الموقوفين الإسرائيليين بتلك البلاد المذكورة، كانت طلقات رصاص، والتي نسوها داخل حقائبهم وتعود إلى فترة الخدمة العسكرية النظامية أو الاحتياطية". 


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