حقوقيان لـ «هيومن رايتس»: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

23 مايو 2018 - 12:48 ص

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، بشكل قاطع ما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن المنازل التي يتم هدمها وإخلاؤها في بعض المناطق بشمال سيناء.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقًا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي بالإضافة إلى إقامة المنطقة العازلة حول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة".

وكشف الرفاعي أن حجم التعويضات التي دفعتها الدولة للأهالي بلغت أكثر من 900 مليون جنيه مصري.

وأشار المتحدث العسكري إلى عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية واعتمادها على مصادر غير موثقة.

من جهته، انتقد صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقارير التي تصدرها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن القوات المسلحة في سيناء، قائلاً إنها "لا يمكن أن تصدر من مؤسسة يعرف عنها دفاعها عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يحارب فيه الجيش المصرية نيابة عن المجتمع الدولي، الإرهابيين في شمال سيناء".

وأضاف: "من المفترض أن تلقى القوات المسلحة الدعم من هذه المؤسسات، التي يجب أن تدافع عن حق الإنسان في الحياة، والتي يسلبها العناصر الإرهابية بدون أي احترام لحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يقوم الجيش المصري بالتعامل مع العناصر الإرهابية من منظور حقوقي".

وأضاف سلام: "المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤيد وبشدة عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، وهو تأييد نابع من إرادة الشعب المصري تجاه قواته المسلحة".

وتابع: "دور المؤسسات الدولية إزاء الدولة المصرية يشوبه كثير من الغموض تجاه تعاطي الدولة المصرية مع الإرهاب بكل شدة، في الوقت الذي يدافع فيه البعض عن مصالحه الشخصية، دون النظر إلى مصلحة الشعب المصري، الذي فقد الكثير من أبنائه بسبب الإرهاب على مدار السنوات الماضية".

وقال حسين حسن، الناشط الحقوقي، إن "الأمر متعلق بالقوات المسلحة، وتعاملها مع العناصر الإرهابية، وهو أمر كان يجب على الحكومة أن تصدر بيانًا حوله، وهو أمر قامت به القوات المسلحة بالفعل من خلال المتحدث العسكري".

وأضاف: "البيان نفى كافة الاتهامات التي ساقتها "هيومن رايتس ووتش" حول تعامل الجيش مع العناصر المدنية في شمال سيناء، وأكد أن التعامل الجاد واستخدام القوة يتم فقط في التعامل مع العناصر الإرهابية، والتي لا يجب أن يتم التعامل معها سوى بالعنف الشديد، وعدم مراعاة أي حقوق إنسان لهم، خاصة مع ما يقومون به من قتل للجنود البواسل".