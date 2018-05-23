» رقم خيالي لسعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا

23 مايو 2018 - 12:45 ص

أيام قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، في تقرير لها، أن أسعار التذاكر وصلت إلى أرقام خيالية عبر مواقع إعادة البيع، وذلك استغلالاً للإقبال الكبير من الجماهير لحضور النهائي الكبير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض جماهير ليفربول لا تزال تبحث عن تذاكر بعد نفاد التذاكر المخصصة لجماهير النادي الإنجليزي والبالغ عددها 16626 تذكرة، لافتة إلى أنهم لم يجدوا طريقة سوى البحث عبر مواقع إعادة البيع "السوق السوداء".

وتتوافر مئات التذاكر عبر هذه المواقع، منها ما وصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني "20 ألف دولار" على الرغم من أن القيمة الفعلية للتذكرة لا تزيد على 281 إسترليني "378 دولار".

يذكر أن الجماهير المصرية والعربية تترقب مشاهدة اللاعب المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، والذي سيكون أول مصري في التاريخ يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا.