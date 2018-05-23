  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:29 ص
بحث متقدم
الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

حقوقيان لـ «هيومن رايتس»: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

احزاب

التنقلات والاندماج بين أحزاب الموالاة

صلاح

كوتينيو: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق

المتحدث باسم المترو: لسنا «شئون اجتماعية»

رامز

ياسمين صبري تكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

محمد سعفان وزير القوى العاملة

«القوى العاملة» تعلن عن 2432فرصة عمل

زحمة

البترول ترد على زيادة أسعار المحروقات

عمرو خالد

أول دفاع عن «عمر خالد» بعد إعلانه المثير للجدل

مصريون يحلمون بالعودة لمصر

حلم العودة إلى الوطن.. «نار مصر.. ولا جنة تركيا»

تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق

منى مينا تستقيل من «الأطباء»: وجودنا «ديكور»

الحياة السياسية

منى مينا
منى مينا

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

راتب الطبيب الصومالي حديث التخرج يعادل الامتياز المصري

#

مني مينا : لن نسمح بهذه الكارثة الطبية

#

شاهد.. أطباء يربطون ساق فتاة بشكل معكوس بعد إصابتها بالسرطان

#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"مديحة يسري"

نقابة الأطباء

استقالة

مني مينا

أعلنت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، تقديم استقالتهما من هيئة مكتب النقابة مساء أمس، الثلاثاء، مؤكدة أن وجودهم مجرد ديكور.

يأتي هذا القرار بعد أيام من استقالة الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة من منصبه، فيما تقدم 3 أعضاء آخرون باستقالتهم من النقابة بشكل كامل.

وأرجعت "مينا"، هذا القرار، إلى عدة أسباب ذكرتها خلال بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، قالت فيه: "عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014؛ ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيهًا حتى يومنا هذا".

وأضافت "عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا".

وتابعت: "عندما تصدر يوميًا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار على المتضرر اللجوء للقضاء، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء".

ومن أسباب الاستقالة: "عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحي، وقانون التجارب السريرية، وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة".

وانتقدت "مينا"، الإعلام، قائلةً: "عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، ويغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميًا".

وعن القرارات الجائرة في النقابة قالت: "عندما نلهث يوميًا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري.. حيث يتم تجاوز القوانين.. بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون.. وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب".

وأكدت وجود تهديدات للأطباء: "وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام – المفترض أنه مفروغ منه - بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى".

وأشارت إلى أن وجودها في صدارة النقابة مجرد ديكور: "إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى".

واستطردت: "يحدث هذا لأن سقف الحريات النقابية ينخفض بشدة، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر.. وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء.. ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي.. ويتغول الظلم".

وأضافت: "يضاف إلى ذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية، حتى تراجعت المصلحة العامة، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدًا يزداد قبحًا يومًا بعد يوم، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدًا عن صراعات مناصب هيئة المكتب، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا، بعيدًا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء".

وأكدت أن التفكير في هذه الظروف أدي بها إلى الاستقالة: "لذلك كان تفكيرنا فى ظل هذه الظروف الصعبة، هو إما أن نستقيل جميعًا من مجلس النقابة نهائيًا، أو أن نترك المناصب القيادية التى تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقًا أخري لمعالجة الأمور، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء.

واختتمت: "بقى أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة، حققنا فيها مع جموع الأطباء والعديد من زملائنا في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، منع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، تقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقة نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحويل 25 موظفا بقطاعات خدمية فى الغربية للتحقيق
» تقرير حكومي: تزايد اعتقال الإسرائيليين بالخارج
» رقم خيالي لسعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا
» بالفيديو.. «أفشة» يكشف السر وراء هذا اللقب
» «بن سلمان» يستقبل لاعبي المنتخب السعودي
» مشاري راشد: لم أدع للتطبيع.. والإخوان تعاقب عمرو خالد
» «جارى رويت» مديرًا فنيًا لفريق ستوك سيتي
» «أبوعمر المصري» و«كلبش» الأكثر إثارة في رمضان
» بالفيديو.. تمثال لـ«صلاح» في قلب مدينة ليفربول
» إدانة شرطي بلجيكي في قتل طفل مهاجر
» كيف يقضي السجناء يومهم في رمضان؟

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك