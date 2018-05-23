» مشاري راشد: لم أدع للتطبيع.. والإخوان تعاقب عمرو خالد

23 مايو 2018 - 12:21 ص

قال القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، إنه لم يدع للتطبيع مع إسرائيل ولا يوافق عليه.

وكتب العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أدعو إلى التطبيع ولا أوافق عليه !".

من جهة أخرى، علق العفاسي على الهجوم الذي يتعرض له الداعية عمرو خالد، قائلاً إن "جماعة الإخوان المسلمين تنتقم منه بسبب موقفه السياسي منها".

وأضاف: "وللعلم فإن عمرو خالد من الإخوان المسلمين وهم يعاقبونه الآن على موقفه السياسي ضدهم ! هذه هي الجماعة وهذا نتاجها".