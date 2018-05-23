» «بن سلمان» يستقبل لاعبي المنتخب السعودي

23 مايو 2018 - 12:03 ص

حرص محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على استقبال لاعبي المنتخب، قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في مونديال كاس العالم.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، صورة لتكريم محمد بن سلمان، للاعبي المنتخب عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»: «أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو ولي العهد - حفظه الله - للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال».

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد ضمن المجموعة الأولى بالمونديال، برفقة كل من روسيا وأوروجواي والمنتخب المصري.

أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال.

وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية ???? pic.twitter.com/e5ZLSlqxE9 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 22 مايو 2018

