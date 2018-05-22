نجم مانشستر من «الحرم المكي»: «لا أستطيع وصف شعوري»

22 مايو 2018 - 11:38 م

أدى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، فريضة العمرة، مستغلًا انتهاء الموسم في أوروبا.

ونشر «بوجبا»، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، هنأ فيه المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وتحدث فيه عن جمال الكعبة المشرفة، قائلًا: «لا يمكنني وصف هذا الإحساس الرائع».

ويستعد بوجبا للانضمام إلى معسكر المنتخب الفرنسي، وذلك استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم والتي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

اللاعب العالمي "بوقبا" نجم مانشستر، من قلب الحرم المكي يتحدث لجمهوره بأنحاء العالم عن مشاعره التي لايستطيع وصفها بهذا المكان. *رسالة بسيطة لكن أثرها عظيم. #ترجمات_عبدالله_الخريّف pic.twitter.com/hZZrpD8RIw — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) 22 مايو 2018

