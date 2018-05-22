البرلمان الأوروبي يحاكم رئيس "فيسبوك" على الهواء

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تسريب بيانات

يمثل مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ، أمام البرلمان الأوروبي في جلسة استماع ستبث على الهواء في بروكسل وذلك في ظل المخاوف من حجم فضيحة بيع بيانات شخصية لملايين المستخدمين لشركة استشارات سياسية بريطانية.

وكان قد وافق رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني على جلسة استماع لرئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ، وتستغرق 75 دقيقة تبث على الهواء في لايف ستريم ويب فيديو.

 وأيد مصدر في فيسبوك هذا الخبر حيث قالت متحدثة باسم الشركة "نتطلع للاجتماع ونوافق على بثه على الهواء".

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني قد تعرض لانتقادات من نواب ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الجلسة التي ستناقش مخاوف عامة متعلقة بخصوصية البيانات.

 وقال تاجاني في تغريدة إن موافقة زوكربرغ على البث الحي عبر الإنترنت "أنباء عظيمة".

وسيزور زوكربرغ أوروبا للدفاع عن شركته بعد فضيحة بيعها معلومات شخصية لملايين المستخدمين لشركة استشارات سياسية بريطانية عملت مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين عملاء آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي زوكربرغ برئيس البرلمان الأوروبي وقادة أحزاب في بروكسل  الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء. كما سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر انه في شهر أبريل الماضي  أدلى زوكربرغ بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي للإجابة على أسئلة بشأن خصوصية البيانات في أعقاب الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية جمعت دون حق بيانات تخص ملايين المستخدمين من الموقع، وتشير أحدث التقديرات إلى أن 87 مليون مستخدم تضرروا من هذه الممارسات.



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