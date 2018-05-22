» إدانة شرطي بلجيكي في قتل طفل مهاجر

22 مايو 2018 - 11:30 م

أكد المدعي العام البلجيكي إغناسيو دي لا سيرنا، أن الطفل الذي عثرت عليه الشرطة الأسبوع الماضي مقتولا داخل شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين وسط البلاد، قتل برصاص الشرطة.

وقال دي لا سيرنا، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إنه تم فحص جميع الأدلة المتعلقة بعنصر الشرطة المشتبه به في إطلاق النار على الشاحنة.

وأضاف دي لا سيرنا، أن "الشرطي الذي أطلق النار يشعر بحزن شديد جراء ذلك وأوضح بأنه لم يكن يرغب أبدا بحدوث أمر من هذا النوع".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البلجيكية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها عثرت على جثة طفل مجهول الهوية ويبلغ من العمر 3 سنوات، داخل شاحنة كانت تقل 30 مهاجرا، بعد ارتطامها بسيارة أخرى، في مدينة نامور(وسط)، خلال مطاردتها من قبل الشرطة.

وأعلنت السلطات في حينها أنه سيتم تشريح الجثة للتأكد من سبب وفاة الطفل.