» بالصور.. مدينة ليفربول تتزين بصور «صلاح»

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بدأت جماهير ليفربول الإنجليزي، الاستعداد لمباراة ريال مدريد الإسباني، المقرر لها يوم السبت المقبل، في مدينة كييف الأوكرانية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب «ليفربول بالعربي» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددًا من الصور حول استعدادات المدينة الإنجليزية للنهائي الأوروبي.

وازدانت ليفربول بأعلام الفريق الإنجليزي، كما تم رفع أعلام مصر والسنغال والبرازيل من أجل نجوم المثلث الهجومي للفريق الإنجليزي، محمد صلاح و ساديو ماني و فيرمينو

ووضعت عدة تماثيل وصور للنجم المصري محمد صلاح، بالإضافة لشعارات النادي الإنجليزي، وصور لكأس البطولة.

وتأمل جماهير الريدز في أن يتمكن الفريق من حصد لقب دوري أبطال اوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، حيث حصدها لأخر مرة في موسم 2004-2005.

كما إن المباراة تمثل عودة ليفربول، لنهائيات البطولة الاوروبية، حيث كان أخر نهائي شارك به في موسم 2006-2007.







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