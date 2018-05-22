صن دوانز يتعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني

22 مايو 2018 - 10:10 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمام حوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي أقيمت على إستاد 28 سبتمبر في العاصمة الغينية كوناكري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي حوريا كوناكري أوشانسي مانديلا في الدقيقة 51 وأبو بكر كمارا في الدقيقة 83، بينما أحرز هدفي صن داونز خاما بيليات في الدقيقة 70 وجاستون سيرينو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل يرفع حوريا كوناكري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الوداد المغربي، بينما رفع صن داونز رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة.