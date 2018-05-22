أهالي معتقلي «العقرب» يطالبون بمقاطعة هذا المسلسل

22 مايو 2018 - 10:06 م

دعت رابطة أسرة سجناء "العقرب"، إلى مقاطعة مسلسل "كلبش" الذي يعرض على فضائية "الحياة"، بدعوى أنه يقدم "محتوى مضللاً" ويسعى لتجميل الصورة الذهنية لسجن شديد الحراسة بطره.

وقالت الصفحة الرسمية لرابطة أسر معتقلي "العقرب"، إنه في إطار محاولات تجميل الصورة الذهنية عن سجن العقرب سيء السمعة، قامت وزارة الداخلية برعاية إنتاج مسلسل "كلبش الجزء الثاني" الذي يقدم بطل العمل كضابط مباحث سجن العقرب بهدف نقل صورة مغلوطة ومدلسة وكاذبة عن طبيعة السجن وظروفه غير الآدمية وغير الإنسانية وخلفية المعتقلين فيه.

وأضافت: "للتأكيد علي ذلك ننقل تصريحات الممثل أمير كرارة التي قال فيها: "طبعًا وزارة الداخلية ساهمت وبشكل كبير بالمسلسل، ففي الحلقة الأولى كل المدرعات والسيارات كانت مدعمة من وزارة الداخلية، ونحن المسلسل الوحيد الذي دخل سجن طره وسجن العقرب حقيقة وصور هناك وصورنا في السجن الرئيسي، وبدخول المدرعات والضباط لم يصور أحد من قبل بالشكل الذي سنقدمه معهم، وأشكرهم بشكل كبير على دعمهم ومساندتهم للمسلسل، لأنهم يحبون المسلسل".

وتابعت: "لذلك دعموه لأنه العمل الوحيد الذي دعم الشرطة فعلاً، وأظهر للناس حقيقة الشرطة إنسانيًا، وأظهر جوانب لم يعرفها الناس من قبل".

وطالبت الرابطة بمقاطعة مسلسل "كلبش 2" :"لذلك فندعوكم جميعاً للدعوة لمقاطعة هذا المسلسل المدلس والقناة التي تقوم بعرضه.