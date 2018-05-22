» تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ26 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط أحمد دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 26 مايو، لسماع شهادة العميد مجدي أبو المجد، مع تحديد جلستي 29 و 30 لسماع شهود آخرين.