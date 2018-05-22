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إندونيسيا توجه صفعة لإسرائيل

إندونيسيا توجه صفعة لإسرائيل

عرب وعالم

أرشيفية
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محمد الخرو

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أصدرت دولة إندونيسيا، قرارًا بمنع دخول المواطنين الإسرائيليين إلى أراضيها؛ بسبب أحداث العنف التي قامت بها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعلن إيمانويل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات للمواطنين الإسرائيليين، كما قررت حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد؛ ردًا على أحداث غزة الأخيرة. 

وأوضح "نحشون"، فى تصريحات بثتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى - أن إسرائيل تحاول حاليًا إثناء إندونيسيا عن هذا القرار.

ونوّهت الصحيفة، بأن قرار الحظر الإندونيسي دخل حيز التنفيذ بالفعل الأسبوع الماضي، إلى جانب إدانة إندونيسيا الشديدة لما ارتكبته إسرائيل من "أعمال وحشية" بحق الفلسطينيين خلال أحداث غزة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، ولكن البلدين كانت تجمعهما علاقات اقتصادية، وكان بإمكان الإسرائيليين زيارة إندونيسيا كمجموعات باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة، وزيارتها كأفراد باستخدام تأشيرات رجال الأعمال.


ومنذ 30 مارس، تاريخ بدء "مسيرة العودة"، يتدفق آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع على طول الحدود للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التى طُردوا أو هربوا منها عام 1948 مع قيام إسرائيل. ومنذ بدء المسيرات قُتل أكثر من 100 فلسطينى وأصيب آلاف آخرون بجروح.


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