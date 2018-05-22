» بالفيديو.. أول ظهور للرئيس الفلسطيني بعد حجزه بالمستشفى

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مستشفى

محمود عباس

الحالة الصحية

الرئيس الفلسطيني

ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مجددا بعد بدء تحسن حالته الصحية والتي دخل على أثرها مستشفى رام الله الطبي.

وعرضت فضائية "العربية"، لقطات مصورة للرئيس الفلسطيني  يتجول داخل المستشفى.

وأوضح الطبيب المشرف على علاجه أنه مصاب بالتهاب رئوي على الرئة اليمني وتم البدء بإعطائه العلاج اللازم وقريبا يتماثل للشفاء.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، مساء اليوم، عقب زيارته الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشفى الاستشاري في رام الله، إن الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي ويتلقى العلاج بالمضادات الحيوية.

وأضاف، أن تحسنا ملحوظ طرأ على حالته، وأنه ناقش معه قضايا سياسية مختلفة، مؤكدا أنه سيمكث عدة أيام أخرى في المستشفى.

الجدير بالذكر، أن الوضع الصحي لرئيس السلطة حظي باهتمام كبير في الصحافة الإسرائيلية، وتناولت وضع السلطة بعده في حال غيابه عن المشهد السياسي.
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