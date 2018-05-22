» بالفيديو.. فنان مصري يعترف بتعدد الزوجات وإدمان المخدرات

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أحمد الفيشاوي

فنان

سمية الالفي

فاروق الفيشاوي

اعترف الفنان أحمد الفيشاوي بإدمانه للمخدرات وأنه متزوج 5 مرات مما يضعه تحت طاولة القانون بتهمة تعدد الزوجات.

وأوضح "الفيشاوي" في حواره لبرنامج "25 سؤالا"، المذاع على قناة "العربية" أن انفصال والديه الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي كان له تأثير إيجابي عليه، لأن طلاقهما ساعده في توطيد الصداقة بينهما، وإنهاء كل الخلافات العالقة، ووضع حد للمشكلات التي كانت مثارة بينهما.

وأشار إلى أن شخصيته الحقيقية لم تؤثر على حصوله على أدواره التمثيلية.

وأكد أنه لا يتعمد إصابة الناس بالصدمة بآرائه ومظهره، ولكنه يتحدث عن رأيه بصراحة.
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