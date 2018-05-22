بالصور.. «السيسي» يواصل تقديم الدعم لـ«غزة»

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جانب من قوافل الدعم

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تواصل مصر بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم الدعم بكافة أشاماله إلى قطاع غزة، بعد المجزرة والخناق الذي فرضه عليهم الاحتلال.

وأرسلت مصر مساعدات عاجلة وقوافل طبية جديدة  إلى أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة اليوم.

وقدمت مصر مساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين، مساء الجمعة، وذلك استكمالا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأعباء عن الفلسطينيين، وخاصة فى قطاع غزة.

وبلافتة مرسوم عليها علما مصر وفلسطين ومكتوب " الإرهاب لا دين له.. معا وسويا نحو محاربة الإرهاب"، استقبلت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، قوافل المساعدات المصرية بترحاب شديد وسعادة بالغة، جاءت استكمالا لفرحة الفلسطينيين وترحيبهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزة.

ووجه أبناء الشعب الفلسطينى، الشكر إلى السيسى على قراره الخاص باستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة ، بالإضافة إلى إرسال قوافل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، كما أشادت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية بقرار القيادة السياسية باستمرار فتح معبر رفح البرى، مؤكدين على الدور المحورى والتاريخى للدولة المصرية والذى يعد الداعم الرئيسى لصمود الشعب الفلسطينى.





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