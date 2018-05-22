» رحيل باسم مرسي عن القلعة البيضاء

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الزمالك

مرتضى منصور

الجهاز الفنى

باسم مرسى

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أوامر برحيل مهاجم الفريق باسم مرسى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأخطر رئيس الزمالك الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال بقراره ، مبررا موقفه بضرورة ابتعاد اللاعب عن الفريق حتى يستعيد مستواه الفني الغائب منذ فترة طويلة.

ويرى مرتضى منصور، أن باسم مرسى مشغول بأمور أخرى خارج الملاعب، جعلته يبتعد عن مستواه الذى ظهر عليه عند بداية انتقاله للفريق الأبيض، وأبرزها تركيزه على البيزنس الخاص به فى أكثر من مجال.


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