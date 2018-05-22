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قصة أم تفاخرت بطفلتها ثم نعتها بعد 48 ساعة

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طفلة

الام

كرتونة رمضان

الشحن

لم تكن تتخيل الأم التي تفاخرت بطفلتها التي لم تكمل عامها الثاني، أن تنشر نعيًا لها بعد 48 ساعة من نشر صورتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فقد كان القدر سريعًا وصعدت روحها البريئة إلى خالقها.

الأم التي نشرت صورة طفلتها وهي تجلس داخل كرتونة صغيرة، عبر صفحتها كتبت عليها:" كرتونة رمضانية يوجد بداخلها كل ما تشتهى الأنفس الى عاوزها مصاريف الشحن مجانا"، وذلك قبل أن تقوم بتعديل المنشور لتؤكد أن طفلتها توفاها الله وقد قامت بتغسيلها ودفنها، وسط تفاعل كبير وحزن من جانب آلاف النشطاء على صفحتها.

وكتبت الأم بعد 48 ساعة تعديل على المنشور قائلة : كرتونة رمضانية يوجد بداخلها كل ما تشتهى الانفس الى عاوزها مصاريف الشحن مجانا..... معلش يا جماعه محدش هيعرف ياخد الكرتونة عشان روحى وقلبي وكبدى ربنا خداها منى وغسلتها ولبستها فستان العيد الأبيض أنا مش هتكلم كتير بس ادعولى عشان فى نار فى كبدى".

وتحولت الصفحة إلى دفتر عزاء ونصح النشطاء بعدم نشر صور للأبناء والأحفاد واللحظات السعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لتكرار الفاجعة بسبب الحسد.




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