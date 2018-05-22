الحرارة وصلت 46 درجة.. "صحة الغربية" ترفع الطوارئ بالمستشفيات

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الدكتور محمد شرشر - وكيل وزارة الصحة بالغربية - أرشيفية
الدكتور محمد شرشر - وكيل وزارة الصحة بالغربية - أرشيفية

محمد عبدالناصر

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مستشفيات

محافظة الغربية

صحة الغربية

موجه من الحر

الملابس القطنية

شهدت محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، موجة من الحر الشديد على جميع أنحاء المحافظة، بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان الكريم، مما دفع المواطنين إلى اللجوء لارتداء الملابس القطنية، والجلوس في أماكن بعيدة عن لهيب وحرارة الشمس؛ خشية تعرضهم للإجهاد الحرارى.

من جانبه أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليماته لجميع المستشفيات التابعة للمديرية، باستقبال أي حالة تعاني إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورًا، وتم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ونصحت مديرية الصحة، المواطنين، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة، والابتعاد عن الألياف الصناعية، وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.

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