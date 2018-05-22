» بالفيديو.. حوار مهم بين "صلاح" و "لوفرين" قبل لقاء الريال

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ليفربول

اللاعب المصري

ديان لوفرين

دار حوار بين ثنائي ليفربول الانجليزي اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب الكرواتي ديان لوفرين حول مشوارهما في الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو للحوار الذي دار بينهما وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ثنائي الريدز عن مشوارهما في الموسم الحالي مع ليفربول وكيفية الاستمتاع داخل جدران قلعة آنفيلد، معقل الريدز، كما أخذا في الحديث عن أفضل الذكريات داخل النادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم 26 مايو الجاري، بالملعب الأولمبي بكييف الأوكرانية، في نهائي الشامبيونزليج.
شاهد الفيديو..


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