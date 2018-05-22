  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:22 م
بحث متقدم
باسم مرسي نادي الزماك

رحيل باسم مرسي عن القلعة البيضاء

الرمال السوداء

«ثروة سوداء» سُتنعش الاقتصاد المصري

الطفلة

قصة أم تفاخرت بطفلتها ثم نعتها بعد 48 ساعة

شاب قبطي يفطر الصائمين

شاب قبطي علي محطة القطار لإفطار الصائمين

زنزانة السجن

بالصور.. خروج نجل رجل أعمال شهير من السجن

حريق مصنع الكيماويات

حريق هائل داخل مصنع حلويات فى الإسكندرية

محمد صلاح

كاتب سعودي: محمد صلاح فضح مركبات النقص

مونديال 2018

رايتس ووتش تطالب بمقاطعة افتتاح مونديال روسيا

منع عزة الحناوى من دخول ماسبيرو

إحالة عزة الحناوى للمحاكمة العاجلة

نافعة ومرسي

إخواني يهاجم "نافعة": "خونت مرسي".. والأخير يرد

بالصور ..

محافظ الغربية يوجة بسرعة إنهاء تعيين 13 من آسر الشهداء والمصابين

قبلي وبحري

محافظ الغربية يوجة بسرعة إنهاء تعيين 13 من آسر الشهداء والمصابين
محافظ الغربية يوجة بسرعة إنهاء تعيين 13 من آسر الشهداء والمصابين

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

بالصور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء باحتفالية تحرير سيناء

#

عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها

#

إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا

#

«أعمار الدلتا» تتبرع بـ 6 ملايين جنيه لتطوير منطقة استاد طنطا

محافظ الغربية

مصابيين

أسر الشهداء

وكيل وزارة التنظيم والادارة


أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية  اليوم الثلاثاء تعليماتة لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بسرعة إنهاء إجراءات التعيين وتسليمهم الوظائف خلال أيام وفى أقرب مكان لمحل إقامتهم وحل أى مشاكل تعوق ذلك  جاء ذلك خلال استقبالة لـ 13 من آسر الشهداء والمصابين.

وقد أكد محافظ الغربية أن الدولة لم ولن تنسي أبنائها الشهداء والمصابين وسوف تقدم كافة سبل الرعاية لأسرهم تقديراً لهم لما قدموه من تضحيات فى سبيل الدفاع عن مصرنا العزيزة.

يذكر أن  محافظ الغربية  قد أصدر تعليماته أمس  لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بالغربية بتوفير عدد  13 من الدرجات الوظيفية لآسر الشهداء والمصابين ، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف للمصابين بالعمليات الحربية ومصابى الثورة ومصابى العمليات الأمنية  وعلى الفور قامت مديرية التنظيم والإدارة بمخاطبة الجهات المعنية وتسكين عدد 3 من زوجات الشهداء و3 من أشقائهم وعدد 7 من المصابين على درجات وظيفية فى قطاعات مختلفة.









تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عطل فني يوقف حركة مترو الأنفاق
» رحيل باسم مرسي عن القلعة البيضاء
» بالفيديو.. حوار مهم بين "صلاح" و "لوفرين" قبل لقاء الريال
» تعرف على حالة الجو غدا
» الذهب يرتفع 4 جنيهات
» بالصور : خسائر فادحة فى حريق مصنع الكتان بقرية شبراملس بزفتي
» أصغر مرشحة للبرلمان التركي عن العدالة والتنمية
» بنزيما على أعتاب الرحيل من الريال
» ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام
» اتهام أكبر أسقف بأسترالي بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال
» شاهد.. رسالة نجم منتخب فرنسا من أمام الكعبة الشريفة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار