التليفزيون المصرى .. مجاملات وصراعات وأشياء آخرى !!!

22 مايو 2018 - 02:22 م

• " الإدارة بالمزاج وليس بالقوانين واللوائح فى ماسبيرو " .. هذه الكلمات البسيطة تلخص ما يحدث داخل عزبة مجدى لاشين – التليفزيون المصرى سابقاً - ، حيث قام لاشين فى الأسبوع الماضى بإصدار قرار بإعادة محمد عبدالعظيم - المذيع السابق بالبرامج الدينية والذى أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية فى شهر مارس الماضى - للعمل من جديد كمذيع بالتليفزيون ، ولم يكتفى لاشين بذلك بل قام أيضاً بإصدار فرمان مماثل بالإستعانة بكل من سمير شهاب المذيع بالقناة الثالثة وعادل مصيلحى المذيع بالقناة الرابعة للعمل فى البرامج الدينية بقطاع التليفزيون وتكليفهما بالقيام بنقل صلوات الجمعة والفجر .. الخ . وهنا نسأل : لماذا لم يتم عمل لجنة خاصة لطلب مذيعين جدد للبرامج الدينية خاصة أن هناك عجزاً بالفعل فى عدد المذيعين بها ؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن موعد ومقر انعقاد هذه اللجنة و السماح للعاملين بقطاعات الهيئة المختلفة للإختبار أمامها وإختيار الأكفاء من بينهم أسوة بما هو متبع من قبل فى ماسبيرو ؟ وهل تم استئذان نائلة فاروق رئيسة قطاع القنوات الإقليمية قبل اتخاذ قرار الإستعانة بسمير شهاب وعادل مصيلحى بإعتبارهما من العاملين بقطاع الإقليميات ؟ والسؤال الأهم : الى متى يلتزم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الصمت تجاه هذه المخالفات الصارخة للوائح والقوانين ؟ وهل صحيح أنه يخشى الدخول فى صدامات مع مجدى لاشين لعلمه أنه مسنود من بعض الجهات العليا فى مصر علاوة على كونه عضو حالى فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؟!! .



• سؤال صريح لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : هل صحيح أنك أصدرت قراراً بمنع نشر أى أخبار فى المواقع والصفحات الرسمية التابعة للهيئة عن فوز برنامج " من ماسبيرو " بجائزة التميز من الجامعة العربية لأسباب عديدة أهمها استمرار الصراعات بينك وبين مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ؟!! .



• كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات – لدينا صورة منه – عن قيام الهيئة الوطنية للإعلام بشراء مجموعة من الأعمال الفنية للعرض على قنواتها خلال شهر رمضان 2017 بلغت تكلفتها نحو 30 مليون جنيه . وكشف التقرير أن هذه الأعمال لم يتم عرض بعضها كما أن البعض الآخر لم يحقق العائد منه . وطالب الجهاز الهيئة بتحديد المسئولين عن إهدار هذه الملايين من الجنيهات .



• لجنة التطوير المؤسسى فى الهيئة الوطنية للإعلام والتى يترأسها حمدى الكنيسى عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب الإعلاميين والتى تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات منها الإستثمار والمالية وجهاز التنظيم والإدارة ، انتهت من إعداد خطة متكاملة لتطوير الهيئة بقطاعاتها المختلفة خلال العامين القادمين ، وقد تم تقديم الخطة لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منذ أسبوعين والذى قام بدوره بإرسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها !!!.

