علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

يخلط البعض بين "أوروبا" و"الولايات المتحدة الأمريكية" فيما يتعلق بظاهرة الحضور الديني في الحراك السياسي الداخلي في كلتيهما، بصفته قاسماً مشتركاً في التجربتين السياسيتين الغربيتين، من حيث "مكانة الدين" في إدارة الصراع السياسي الداخلي من جهة، ومع الآخر "الإسلامي" المخالف دينياً من جهة أخرى.



الحضور الطاغي للدين في الجدل السياسي الغربي عموماً ـ بشقيه الأوروبي والأمريكي ـ أفرز إحساساً لدى النخبة الغربية بضرورة إدراج الدين في الحسابات السياسية الرسمية، حتى في البلدان الأكثر تشدداً في علمانيتها، وبلغ الحد أن طالب الصحفي الأمريكي (جيم هوكلاند) في عموده بـ(واشنطن بوست) يوم 3 يناير 2008 بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الدين والسياسة خلال موسم السباق الرئاسي آنذاك في الولايات المتحدة؛ لأن الدين ـ بحسب رأيه ـ أصبح "مجدداً قوة دافعة بارزة في ساحة الشؤون الدولية"، ويستدل بكتاب الأستاذ بجامعة واشنطن الكاثوليكية (جورج ويغل) المسمى (Faith, Reason and the War Against Jihadism)، وبرأيه في أن "الغرب إذا لم يتعامل بصورة جدية مع الأفكار الدينية كقوة فاعلة في الأحداث والتطورات، فإنه سيكون بمثابة مَن ينزع سلاحه وهو يخوض حرباً"، وأن "ثمة إمكانية لصياغة قيم مسيحية ضمن أيديولوجية كونية مضادة لمحاربة القاعدة وشركائها".