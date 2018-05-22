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المنيا

وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا تبدأ في تنفيذ 437 وحدة سكنية

قبلي وبحري

وحدة تطوير المشروعات
وحدة تطوير المشروعات

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تفيذ وحدات

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، اجتماع لجنة تسيير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، الدكتور أشرف أبو العيون ، المشرف العام على الوحدة، ممثل صندوق العشوائيات بوزارة الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض المحافظ موقف مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ، مدينة العمال، بالإضافة إلى مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الجاري إعدادها بمعرفة الصندوق، حيث أكد المحافظ ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين واستغلال الفائض من الوحدات السكنية المتاحة بمنطقة عشش محفوظ والبالغ عددها 220 وحدة، وذلك لتسكين أهالي منطقة مدينة العمال لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المنطقة.

قال المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إن إجمالي الوحدات السكنية المزمع تنفيذها حوالى 437 وحدة، حيث تتنوع تلك الوحدات بين عمارات للعمال، وعمارات إيواء وعمارات للأهالي وذلك وفقاً لنتائج الحصر النهائي والمعد بواسطة لجنة الحصر والتفاوض.

شدد المحافظ على أهمية استكمال خطة مؤسسة مصر الخير والخاصة بتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية بعد إعادة التسكين بمنطقة عشش محفوظ، وذلك بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والمؤسسة من أجل النهوض بحياة المواطنين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومساعدتهم على الاندماج بشكل فعال ومنتج في المجتمع وخلق جيل واعٍ ومثقف يستطيع أن يشارك في البناء والتنمية .

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