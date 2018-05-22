  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
شاب قبطي يفطر الصائمين

شاب قبطي علي محطة القطار لإفطار الصائمين

صلاح

هكذا رسم محمد صلاح نفسه

زنزانة السجن

بالصور.. خروج نجل رجل أعمال شهير من السجن

حريق مصنع الكيماويات

حريق هائل داخل مصنع حلويات فى الإسكندرية

محمد صلاح

كاتب سعودي: محمد صلاح فضح مركبات النقص

مونديال 2018

رايتس ووتش تطالب بمقاطعة افتتاح مونديال روسيا

منع عزة الحناوى من دخول ماسبيرو

إحالة عزة الحناوى للمحاكمة العاجلة

نافعة ومرسي

إخواني يهاجم "نافعة": "خونت مرسي".. والأخير يرد

توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يصف حماس بالخونة

بالفيديو..

جبرائيل: "هو أنا علشان ماليش حد تتسرق أرضي"

فيديو

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أغرب رد لـ"بشرى" على شائعة ارتباطها بساويرس

#

بشرى عن صورتها مع ممثل بورنو: "عادى"

#

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

#

«الجندي»: من لم يشارك في الانتخابات لا وزن له يوم القيامة

الأسر الفقيرة

محافظة المنيا

مدينة المنيا

تفيذ وحدات

"هو أنا علشان ماليش حد".. كلمات قالها متأثرًا المواطن جبرائيل خيري جبرائيل بعدما تعرض لسرقة أرضه من قبل جار له.

وأضاف في حديثه لـ"المصريون": "أنا أمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها فدانين بحوض العمدة نمرة "7" زمام الوقات في عرب خواج في مركز طهطا سوهاج".

وفوجئت يوم الأحد 13/5 الحالي بجاري، إسحاق يوسف وابن أخيه الضابط بهاء ألفونس يوسف بالتعدي على أرضي والاعتداء عليا أنا وأخي من قبل مجموعة من البلطجية كان يصطحبهم، عندما اعترضنا علي ما يفعلون، وبالفعل تم الاستيلاء على 15 قيراطا من أرضي.

ويشير جبرائيل إلي أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وإلي وزير الداخلية، مناشدًا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالوقوف إلي جانبه حتى يسترجع أرضه التي تم سلبها بالقوة.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أصغر مرشحة للبرلمان التركي عن العدالة والتنمية
» بنزيما على أعتاب الرحيل من الريال
» ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام
» اتهام أكبر أسقف بأسترالي بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال
» شاهد.. رسالة نجم منتخب فرنسا من أمام الكعبة الشريفة
» الأهلى والزمالك يتنافسان على إبراهيم حسن.. والإسماعيلى يرد
» طالبة فرنسية متهمة بالترويج للحجاب لأهداف سياسية
» شاهد.. شاب مصري يتقن 16 لغة ولم يتجاوز الـ25 عامًا
» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته
» بالفيديو.. بئر مزارع يتدفق نفطا بغزارة
» اعتراف جريء لـ"فاروق جويدة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار