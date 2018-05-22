  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
شاب قبطي يفطر الصائمين

شاب قبطي علي محطة القطار لإفطار الصائمين

صلاح

هكذا رسم محمد صلاح نفسه

زنزانة السجن

بالصور.. خروج نجل رجل أعمال شهير من السجن

حريق مصنع الكيماويات

حريق هائل داخل مصنع حلويات فى الإسكندرية

محمد صلاح

كاتب سعودي: محمد صلاح فضح مركبات النقص

مونديال 2018

رايتس ووتش تطالب بمقاطعة افتتاح مونديال روسيا

منع عزة الحناوى من دخول ماسبيرو

إحالة عزة الحناوى للمحاكمة العاجلة

نافعة ومرسي

إخواني يهاجم "نافعة": "خونت مرسي".. والأخير يرد

توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يصف حماس بالخونة

إغلاق 181 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية

قبلي وبحري

الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

غلق وترخيص 1022 منشأة طبية بالإسكندرية

#

إغلاق 825 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة

#

غلق 33 منشأة طبية فى الغربية لمخالفتها الاشتراطات

#

إغلاق 563 منشأة طبية مخالفة في بني سويف

صحية .

اغلاق

مخالفة

منشآت

بالقليوبية

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية أنه تم غلق 181 منشأة طبية مخالفة عبارة عن "عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات ومخزن" على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر أبريل الماضي لكونها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الطباخ في تصريحات صحفية إلى أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت  وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل نطاق المحافظة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أصغر مرشحة للبرلمان التركي عن العدالة والتنمية
» بنزيما على أعتاب الرحيل من الريال
» ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام
» اتهام أكبر أسقف بأسترالي بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال
» شاهد.. رسالة نجم منتخب فرنسا من أمام الكعبة الشريفة
» الأهلى والزمالك يتنافسان على إبراهيم حسن.. والإسماعيلى يرد
» طالبة فرنسية متهمة بالترويج للحجاب لأهداف سياسية
» شاهد.. شاب مصري يتقن 16 لغة ولم يتجاوز الـ25 عامًا
» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته
» بالفيديو.. بئر مزارع يتدفق نفطا بغزارة
» اعتراف جريء لـ"فاروق جويدة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار