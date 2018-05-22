  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
حريق مصنع الكيماويات

حريق هائل داخل مصنع حلويات فى الإسكندرية

محمد صلاح

كاتب سعودي: محمد صلاح فضح مركبات النقص

مونديال 2018

رايتس ووتش تطالب بمقاطعة افتتاح مونديال روسيا

منع عزة الحناوى من دخول ماسبيرو

إحالة عزة الحناوى للمحاكمة العاجلة

نافعة ومرسي

إخواني يهاجم "نافعة": "خونت مرسي".. والأخير يرد

توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يصف حماس بالخونة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا تظهر "العين الحمراء" لإيران وتتوعدها بأشد عقوبة

ورثة الرئيس أبو مازن

قناة إسرائيلية : هؤلاء هم ورثة "أبو مازن"

فريق الأهلي

مذبحة للاعبين في الأهلي خلال أيام

في إيران

ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام

عرب وعالم

مرشد إيران
مرشد إيران

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

حجم انفاق المصريين علي المزاج

#

بالفيديو.. سجن يتحول إلي مصنع بمبيعات 1.5 مليون دولار

#

غرامة 2.5 مليون جنيه على أي سيدة تتجسس على هاتف زوجها

#

«أردوغان»: لن نناصر ظالما قتل مليون إنسان من شعبه

إيران

هاشتاج

#IranRegimeChange

تغيير النظام

تجاوز هاشتاج #IranRegimeChange " نريد تغيير النظام في إيران " ربع مليون تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي أن الإيرانيين كتبوا أكثر من ربع مليون تغريدة خلال ساعات وجيزة في هاشتاق نريد تغيير النظام في إيران.

وجاءت التعليقات سريعة ومتلاحقة عبر الهاشتاج ، حيث غرد أحد الحسابات " بأذن الله الشعب الايراني سينتصر وتتحرر الاحواز لتصبح دوله اسلاميه خليجيه مستقلة".

وعلق آخر هل يعمل التويتر في ايران ؟؟؟ افتكرت انه الملالي منعوه من طم اسبوع.

بينما علق ثالث  هاشتاق انجليزي ما معقول طبعا اذا فارسي ممكن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أصغر مرشحة للبرلمان التركي عنالعدالة والتنمية
» بنزيما على أعتاب الرحيل من الريال
» ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام
» اتهام أكبر أسقف بأسترالي بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال
» شاهد.. رسالة نجم منتخب فرنسا من أمام الكعبة الشريفة
» الأهلى والزمالك يتنافسان على إبراهيم حسن.. والإسماعيلى يرد
» طالبة فرنسية متهمة بالترويج للحجاب لأهداف سياسية
» شاهد.. شاب مصري يتقن 16 لغة ولم يتجاوز الـ25 عامًا
» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته
» بالفيديو.. بئر مزارع يتدفق نفطا بغزارة
» اعتراف جريء لـ"فاروق جويدة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار