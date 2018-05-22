1427 طلبا لتقنين الوضع على أملاك الدولة بالقليوبية

22 مايو 2018 - 12:44 م

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى تم اتخاذها وبناء عليه أكد المحافظ أن قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 154 على الأراضى الزراعية بمساحة 57 فدانا و12 قيراطا و21 سهما وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحــــة 221 ألف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/2018،