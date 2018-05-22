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اتهام أكبر أسقف بأسترالي بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال

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اسقف استراليا
اسقف استراليا

عمرو محمد-متابعات

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اتهامات جنسية

اسقف استرالي

وجهت محكمة استرالية تهمة لكبير الأساقفة الكاثوليك في البلاد بسبب التستر على التحرش بالأطفال في السبعينيات .

وقد خلصت المحكمة علي أن "فيليب ويلسون"، كبير أساقفة أدليد، وهو من أهم رجال الدين الكاثوليكيين في العالم في أدانة "ويلسون" بالتستر على التحرش بالأطفال، بالإضافة الي تستره على تحرش قس معتد على الأطفال بالصبية الذين يقومون بخدمة المذبح في كنيسة في نيو ساوث ويلز .

في الوقت الذي نفي فية "ويلسون" تلك التهم، وقال ويلسون إنه "يشعر بخيبة أمل" إزاء الحكم وسيبحث اتخاذ إجراءات قانونية .


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