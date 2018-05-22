حريق هائل داخل مصنع حلويات فى الإسكندرية

22 مايو 2018 - 12:02 م

نشب حريق هائل داخل مصنع حلويات شرق الإسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن، يفيد بنشوب حريق بمصنع حلويات، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن المصنع مساحته 600 متر مربع تقريبًا "مرخص" مكون من 5 طوابق ملك "م س" ونشوب حريق بفرنين بالطابق الأرضي نتيجة حدوث تسرب وقود من أحد التنكات الخاصة بتشغيل الفرن، ما أدى لاحتراقهما جزئيا "دون حدوث إصابات"

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.