» شاهد.. رسالة نجم منتخب فرنسا من أمام الكعبة الشريفة

22 مايو 2018 - 11:52 ص

أعرب نجم المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا، عن سعادته البالغة، عبر فيديو في حسابه في إنستجرام، بعد أدائه العمرة.

وقال اللاعب بوجبا: "لا أستطيع وصف مشاعري، المكان جميل جدًا، وأدعو من لم يزره لزيارته ولو لمرة واحدة".

وعادة ما يظهر نجوم الرياضة أثناء أدائهم للعمرة أو الحج، ويلعب بول بوجبا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يستعد للمشاركة برفقة المنتخب الفرنسي بكأس العالم التي تستضيفها روسيا شهر يونيو المقبل.



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