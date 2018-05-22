عاملان يقتل آخر اعترض على معاكسة زوجته

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البحيرة

أمن البحيرة

مصرع ميكانيكي

قتل ومعاكسة

لفظ ميكانيكي أنفاسه الأخيرة على يد عاطلين لمعاتبتهما بعد معاكسة زوجته بمساكن أبو الريش التابعة لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تفيد بوصول محمد .ع.ع 48 سنة كهربائي سيارات ومقيم بمساكن أبو الريش بدائرة القسم مصابا برش خرطوش بالصدر وتوفى.

واتهمت زوجته كلا من جلال .م.ا. 31 سنة عامل بمقهى وشقيقه عطية 28 سنة عامل والمقيمان بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب وقيام الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته وإحداث إصابته والتي أودت بحياته لحدوث مشادة بينهم تطورت لمشاجرة بسبب معاتبة زوجها المجنى عليه لهما لقيامهما وبعض مرتادي المقهى محل عملهما بمعاكستها أسفل العقار محل إقامة المجني عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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