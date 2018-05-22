إخواني يهاجم "نافعة": "خونت مرسي".. والأخير يرد

22 مايو 2018 - 11:39 ص

وجه متابع للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة قاسية بعد نشر تدوينة هاجم فيها الدول العربية التي تتعامل مع إسرائيل قائلًا: "وهذا هو خطأ مرسي أن أجلسك معه وخونته".

فيما رد نافعة بقوله: "سبحان الله!! ده اللي بيسموه أي كلام ولا معنى له إطلاقًا، أبحث عن أرضية لحوار بناء لكن من الواضح أنه يستحيل التحاور مع من قلوبهم غلف".

وكان "نافعة قد نشر تدوينة قال فيها: "ضحت شعوب عربية كثيرة بدماء زكية دفاعا عن عروبة فلسطين واليوم يدعو حكام عرب للتحالف مع إسرائيل لمواجهة "الخطر الإيراني المشترك" وهو ما تعتبره إسرائيل ضوء أخضر لسفك المزيد من دماء الفلسطينيين وترحيل ما تبقى منهم. الدعوة للتحالف مع إسرائيل خيانة للأوطان وليس فقط لفلسطين".