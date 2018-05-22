حملة مفاجئة على مطاعم كورنيش النيل ببني سويف

22 مايو 2018 - 11:07 ص

كشفت نتائج حملة مفاجئة من مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الوقائي على عدد من المطاعم والكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، عن وجود عدد من المخالفات في الاشتراطات الصحية والتراخيص.

وكشفت الحملة عن وجود نقص فى الاشتراطات الصحية ووجود بعض المواد الغذائية الفاسدة وتم تحرير محاضر لها، وكذلك عدم حصول متداولى الأغذية على شهادات صحية وتم تحرير محاضر لهم.

وأعدمت الحملة بعض المواد الغذائية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية وتم اتخاذ إجراءات لغلق منشآت غير حاصلة على التراخيص اللازمة.