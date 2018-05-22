إحالة عزة الحناوى للمحاكمة العاجلة

22 مايو 2018 - 10:43 ص

قررت النيابة الإدارية، إحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي - مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري سابقًا - للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطاول على القيادة السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة لقيامها يوم 19-10-2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر- الجزيرة مباشر- تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة والإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام.

وأشارت النيابة إلى أنه مرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل فيديو لتلك المداخلة، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية التي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية وذلك على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك ومرفق صور من جميع المدونات.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 5 لسنة 2018، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية الذي أجرى يوم الخميس 19-10-2017.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة - وبوصفها موظف عام - بالآتي:

1- مساء يوم 19-11-2017 أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية، وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر عليها الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية.

2- قامت بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة تمس القيادة السياسية.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.