» شاهد.. شاب مصري يتقن 16 لغة ولم يتجاوز الـ25 عامًا

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استضاف الإعلامي عمرو عبد الحميد، المدرب والمترجم الفوري محمد سليم الذي يتقن 16 لغة عالمية، ولم يتخط عمره الـ25 ربيعًا.

وقال سليم خلال برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: "بدأت وأنا كان عندي 5 سنين، في البداية كانت رغبة والدي في تعلّم اللغات من خلال التعامل مع الأجانب والحديث معهم يوميًا، لعمله مع الأجانب في أمريكا، وبدا يلاحظ حبي للغات، وبدا في إحضار المعلمين الأجانب لي ودائمًا كان يحفزني للسفر إلى الدولة التي أتعلم لغتها أو الدراسة هناك".

وأضاف أنه بدأ بتعلم اللغة الإنجليزية بالمحاكاة والممارسة اليومية حينما سافر إلى أمريكا مع والده نظرًا لظروف عمله، لذلك يعتبر أن إتقانه للغة الانجليزية جاءت كلغة مكتسبة، وما بين الـ7 - 13 عامًا بدأت جولاته في اكتساب اللغات الأجنبية من خلال رحلاته إلى أمريكا والدول الأوربية.

وتابع سليم: "في أمريكا تعلمت اللغة الإنجليزية والإسبانية، واتجهت بعد ذلك إلي فرنسا وهناك تعلمت اللغة الفرنسية والإيطالية، وبعد ذلك بدأت في تعلم اللغات الألمانية والسويدية والفارسية"، ويكمل: "منذ 4 سنوات استكملت رحلاتي مع اكتساب اللغات وكانت هذه الجولة مع اللغات الآسيوية وسافرت إلى إندونيسيا وماليزيا".

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