أسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك

22 مايو 2018 - 09:40 ص

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، بعدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.80 جنيه.

وطبقا لآخر تحديث، استقر السعر في البنك الأهلي ليسجل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني ومصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار استقرارا عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري، استقر سعر الدولار ليسجل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وفي بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.